Sartorius AG: Wichtige Finanzberichte 2025 – Alle Termine im Überblick!

Die Sartorius AG hat am 1. April 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Diese Mitteilung informiert über die bevorstehenden Veröffentlichungen von Quartals- und Zwischenberichten sowie eines Konzern-Finanzberichts, die für Investoren und andere Interessierte von Bedeutung sind.

Laut der Mitteilung wird die Sartorius AG am 16. Oktober 2025 eine Quartals-/Zwischenmitteilung für das zweite Halbjahr veröffentlichen. Diese Berichte werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache bereitgestellt. Die entsprechenden Links zu den Veröffentlichungen sind auf der Unternehmenswebsite zu finden: Für die deutsche Version unter [sartorius.com](https://www.sartorius.com/en/company-de/investor-relations-de/sartorius-ag-investor-relations-de/news-financial-publications-de) und für die englische Version unter [sartorius.com](https://www.sartorius.com/en/company/investor-relations/sartorius-ag-investor-relations/news-financial-publications).