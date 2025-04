METRO AG: EP Global Commerce GmbH sichert sich 50,01 % der Stimmrechte!

Am 2. April 2025 veröffentlichte die METRO AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die über den EQS News-Service verbreitet wurde. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in der Stimmrechtsstruktur des Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf die Beteiligungen von Aktionären.

Der Hauptinhalt der Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb von Stimmrechten durch die EP Global Commerce GmbH, die unter der Kontrolle von Daniel Křetínský steht. Am 27. März 2025 überschritt die Gesellschaft die Schwelle von 3 % der Stimmrechte und hält nun insgesamt 50,01 % der Stimmrechte an der METRO AG. Dies stellt einen signifikanten Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der die Beteiligung bei 40,60 % lag.