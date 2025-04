Daimler Truck: Aktienrückkauf und Analystenwarnung – Was jetzt zählt!

Die Daimler Truck Holding AG hat am 1. April 2025 eine Zwischenmeldung zu ihrem Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht, das im Rahmen der EU-Verordnung über Marktmissbrauch durchgeführt wird. Im Zeitraum vom 24. bis 28. März 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 1.345.514 eigene Aktien. Dieser Rückkauf ist Teil eines umfassenden Programms, das am 1. August 2023 gestartet wurde und am 16. September 2024 in die zweite Tranche überging.

Die Transaktionen fanden überwiegend an der XETRA-Börse statt, wobei die Aktien zu einem durchschnittlichen Preis zwischen 37,90 und 38,48 Euro pro Aktie erworben wurden. Der Gesamtbetrag der Käufe in diesem Zeitraum beläuft sich auf über 47,5 Millionen Euro. Die detaillierten Informationen zu den einzelnen Käufen sind auf der Unternehmenswebsite zugänglich.