ElringKlinger: Neue CFO und wichtige Finanzberichte für 2025 angekündigt!

Die ElringKlinger AG, ein führender Zulieferer der Automobilindustrie, hat mehrere wichtige Ankündigungen bezüglich ihrer Finanzberichterstattung und personellen Veränderungen im Vorstand veröffentlicht. Am 1. April 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass es am 6. August 2025 sowohl einen Halbjahresfinanzbericht in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlichen wird. Die Berichte werden auf der Unternehmenswebsite unter den Rubriken für Investoren zugänglich sein. Zudem sind zwei Quartalsberichte für das Jahr 2025 geplant: der erste für das erste Halbjahr am 8. Mai und der zweite für das dritte Quartal am 12. November, ebenfalls in beiden Sprachen.

In einer weiteren Mitteilung vom 2. April 2025 wurde die Ernennung von Isabelle Damen als neue CFO des Unternehmens bekannt gegeben. Sie wird ab dem 1. August 2025 in den Vorstand eintreten und die Verantwortung für die Finanzabteilung übernehmen, die zuvor von CEO Thomas Jessulat in Personalunion geleitet wurde. Neben den klassischen Finanzaufgaben wird Damen auch die Bereiche IT sowie Recht und Compliance verantworten. Helmut P. Merch, der Aufsichtsratsvorsitzende, äußerte sich positiv über die Berufung und betonte, dass Damen über umfangreiche internationale Erfahrung in großen Unternehmen verfügt. Dies sei entscheidend für die bevorstehenden Transformationen bei ElringKlinger.