Revolution im Wasserstoffmarkt: H2APEX sichert sich 1.000-MW-Anlage in Lubmin!

Die H2APEX Group SCA hat am 31. März 2025 eine Investorenvereinbarung zur Übernahme sämtlicher Geschäftsanteile an der HH2E Werk Lubmin GmbH unterzeichnet. Diese Transaktion, die unter der Bedingung der Rechtskraft des Insolvenzplans der HH2E Lubmin steht, sieht vor, dass die APEX Nova Holding GmbH, eine Tochtergesellschaft von H2APEX, der HH2E Lubmin Finanzmittel in Höhe von 7 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Mit dem Erwerb des Grundstücks plant H2APEX den Bau einer 1.000-Megawatt-Anlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff, was die Position des Unternehmens als führenden Wasserstoffproduzenten am Standort Lubmin stärken würde.

Peter Rößner, CEO von H2APEX, betont, dass die Übernahme der HH2E Lubmin eine Stärkung der nationalen und perspektivisch internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens darstellt. H2APEX sieht großes Potenzial in der Konsolidierung des Marktes für grünen Wasserstoff in Deutschland und plant, durch die Übernahme von Projekten, die von Wettbewerbern aufgegeben werden, Marktanteile zu gewinnen. Langfristig strebt das Unternehmen an, den Großteil seiner Umsätze durch den Betrieb eigener Anlagen zu erzielen, was zu einer stabileren Einnahmesituation und einem planbaren Cashflow führen soll.

Die erste Ausbaustufe der neuen Anlage in Lubmin soll bis 2028 mit einer Elektrolyseleistung von 100 MW fertiggestellt werden, mit dem Ziel, die Kapazität auf bis zu 1.000 MW zu erweitern. Der Strom für die Projekte wird überwiegend aus regenerativen Quellen stammen, was die Nachhaltigkeit der Wasserstoffproduktion unterstreicht. H2APEX hat sich seit 2000 auf die Entwicklung und den Betrieb von Wasserstoffanlagen spezialisiert und strebt an, ein international etablierter Anbieter in diesem Bereich zu werden.

