Nagarro übernimmt Notion Edge: Stärkung der SAP CX-Lösungen in Europa!

Nagarro SE, ein führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, hat am 2. April 2025 den strategischen Geschäftstransfer von Notion Edge France bekannt gegeben. Notion Edge, ein SAP Gold-Partner, ist auf die SAP Customer Experience (CX)-Suite spezialisiert und wird durch diese Übernahme in das Portfolio von Nagarro integriert. Diese Transaktion zielt darauf ab, das CX-Angebot von Nagarro für Schlüsselbranchen wie Einzelhandel, Konsumgüter und Fertigung in Frankreich zu erweitern und gleichzeitig den Zugang zum afrikanischen Markt zu verbessern.

Notion Edge France bringt umfangreiche Erfahrung in der Bereitstellung innovativer, SAP-fähiger Lösungen mit, die Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation unterstützen. Das Unternehmen hat bereits zahlreiche erfolgreiche Projekte in Europa, den USA und Afrika realisiert, insbesondere in den Bereichen Einzelhandel, Konsumgüter und digitaler Handel. Die Integration von Notion Edge ermöglicht es Nagarro, ein umfassenderes Portfolio an maßgeschneiderten End-to-End-CX-Lösungen anzubieten, die den höchsten Leistungsstandards entsprechen.