Your Family Entertainment AG: Wandelanleihe für Wachstum und Investorenchancen!

Die Your Family Entertainment AG hat am 31. März 2025 die Begebung einer Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu 3.828.297,50 Euro beschlossen. Diese Maßnahme wurde auf Grundlage eines Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. Juni 2022 getroffen. Die Wandelanleihe wird in bis zu 1.531.319 Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils 2,50 Euro unterteilt. Die Laufzeit der Anleihe beginnt am 23. April 2025 und endet am 22. April 2028. Jede Teilschuldverschreibung wird mit einem Zinssatz von 5,0 % p.a. verzinst.

Aktionäre der Gesellschaft haben im Rahmen eines Bezugsrechts die Möglichkeit, entsprechend einem Bezugsverhältnis von 10:1 für jede gehaltene Aktie eine neue Teilschuldverschreibung zu erwerben. Die Bezugsfrist erstreckt sich vom 4. bis 17. April 2025, wobei kein Handel mit Bezugsrechten vorgesehen ist. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 2. April 2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Nach Ablauf der Bezugsfrist plant die Gesellschaft, nicht bezogene Teilschuldverschreibungen im Rahmen einer Privatplatzierung an interessierte Investoren anzubieten.