Engie-Aktien: Jefferies hebt Empfehlung auf 'Buy' – Kursziel auf 20 Euro!

Das Analysehaus Jefferies hat die Aktienempfehlung für Engie von „Hold“ auf „Buy“ angehoben und das Kursziel von 16,60 Euro auf 20,00 Euro erhöht. Diese Entscheidung wurde durch die beeindruckende Jahresbilanz des französischen Energiekonzerns motiviert, die Analyst Zach Ho in seiner am Mittwoch veröffentlichten Kaufempfehlung als ausschlaggebend bezeichnete. Ho hat seine frühere Abstufung aus dem Januar kritisch überprüft und sieht nun eine deutlich überzeugendere Anlagestory für Engie.

Die Entscheidung von Jefferies könnte auch im Kontext der aktuellen Entwicklungen im Energiesektor betrachtet werden, wo Unternehmen zunehmend auf nachhaltige und erneuerbare Energien setzen. Engie hat sich in den letzten Jahren stark auf die Transformation seines Portfolios konzentriert, um den Anforderungen des Marktes und den regulatorischen Vorgaben gerecht zu werden. Eine geplante milliardenschwere Akquisition im Energiesegment könnte das Unternehmensportfolio signifikant erweitern und die Marktposition von Engie weiter stärken.

Die Veröffentlichung der Original-Studie fand am 1. April 2025 statt, und die erste Weitergabe der Informationen erfolgte am selben Tag. Dies zeigt, dass die Analyse zeitnah und aktuell ist, was für Investoren von Bedeutung ist, die auf kurzfristige Marktbewegungen reagieren möchten.

Insgesamt deutet die Hochstufung von Jefferies auf ein wachsendes Vertrauen in die zukünftige Entwicklung von Engie hin. Analyst Zach Ho sieht das Unternehmen nun als attraktives Investment, das sowohl Stabilität als auch Wachstumspotenzial bietet. Die positive Einschätzung könnte dazu führen, dass weitere Analysten und Investoren ebenfalls auf Engie aufmerksam werden und die Aktie in ihren Portfolios berücksichtigen.

Die ENGIE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 18,17EUR auf Lang & Schwarz (03. April 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.