Lenzing AG: Vorreiter für nachhaltige Textilproduktion auf der Hannover Messe 2025!

Die Lenzing AG, ein führender Anbieter von regenerierten Cellulosefasern für die Textil- und Vliesstoffindustrie, wird auf der Hannover Messe 2025 als europäische Vorreiterin für eine saubere Industrie auftreten. Die Messe, die vom 31. März bis 4. April 2025 stattfindet, gilt als bedeutende internationale Plattform für technologische Lösungen zur industriellen Transformation. Lenzing wird auf Einladung der EU-Kommission innovative Projekte präsentieren, die auf eine nachhaltigere Produktion in der Textilbranche abzielen.

Zusätzlich arbeitet Lenzing seit 2021 mit dem schwedischen Zellstoffproduzenten Södra an neuen Verfahren zur industriellen Recycling von Alttextilien. Dieses Projekt erhielt 2023 einen Zuschuss von 10 Millionen Euro von der EU. Ein weiteres innovatives Projekt, das auf der Hannover Messe vorgestellt wird, ist „Glacial Threads: From Forests to Future Textiles“, das den Schutz von Gletschern mit Textilrecycling verbindet.

Die Hannover Messe wird von über 4.000 Ausstellern und 130.000 Besuchern frequentiert und bietet Lenzing die Möglichkeit, ihre Rolle als Treiber der nachhaltigen Transformation in der Textilindustrie zu unterstreichen. Dominic Köfner, Vice President Corporate Communications, wird das Unternehmen auch in einer Podiumsdiskussion vertreten.

Parallel zu diesen Entwicklungen gibt es personelle Veränderungen im Vorstand der Lenzing AG. Walter Bickel, Chief Transformation Officer, wird zum Ende März 2025 aus seiner operativen Tätigkeit ausscheiden. Unter seiner Leitung wurde das Performance-Programm des Unternehmens erfolgreich umgesetzt, was zu einer signifikanten Verbesserung der finanziellen Kennzahlen führte. Lenzing plant, das Programm fortzusetzen, um die Krisenresilienz zu erhöhen und die Profitabilität weiter zu steigern.

Insgesamt zeigt die Lenzing AG mit ihrer Teilnahme an der Hannover Messe und den laufenden Projekten ihr Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation in der Textilindustrie.

