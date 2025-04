LION E-Mobility: Aufbruch nach Rückschlag – Umsatz und EBITDA im Aufwind!

Die LION E-Mobility AG hat am 2. April 2025 vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht, die von einem herausfordernden Marktumfeld geprägt sind. Der Umsatz des Unternehmens belief sich auf 16,9 Millionen Euro, was einen signifikanten Rückgang im Vergleich zu 56,1 Millionen Euro im Jahr 2023 darstellt. Das EBITDA fiel auf -4,2 Millionen Euro, während im Vorjahr ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt wurde. Trotz dieser negativen Gesamtbilanz konnte LION im vierten Quartal 2024 ein positives EBITDA von 1,8 Millionen Euro verzeichnen, was auf eine operative Erholung hindeutet.

Die Schwierigkeiten im Batteriemarkt führten zu einer drastischen Reduzierung der Bilanzsumme von 69,3 Millionen Euro auf 30,6 Millionen Euro. Dies wurde durch gezielten Abbau von Vorräten und die Rückführung von Verbindlichkeiten erreicht. Die Eigenkapitalquote blieb stabil bei 19,5 %. LION nutzte das Jahr 2024, um strategische Restrukturierungsmaßnahmen durchzuführen, darunter die Neuaushandlung von Lieferbeziehungen, die an die aktuellen Marktbedingungen angepasst wurden.