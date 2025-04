US-Drohungen gegen Iran: Steht das Atomwaffenprogramm vor einer Wende?

Trump hatte in einem NBC-Interview angedeutet, dass im Falle eines Scheiterns eines neuen Abkommens zur Begrenzung des iranischen Atomprogramms massive Bombardierungen drohen könnten. Zudem kündigte er an, sekundäre Zölle gegen Länder zu erwägen, die iranisches Öl kaufen, um zusätzlichen Druck auf Teheran auszuüben. Diese aggressive Rhetorik könnte die iranische Bevölkerung dazu bringen, eine stärkere Unterstützung für ein Atomwaffenprogramm zu fordern, um das Land zu schützen.

Die militärischen Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump gegen den Iran haben eine intensive Debatte über die Notwendigkeit von Atomwaffen in der Islamischen Republik ausgelöst. Ali Laridschani, ein hochrangiger Berater des iranischen Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei, äußerte in einem Interview, dass die USA einen strategischen Fehler begehen, indem sie Druck auf den Iran ausüben. Er betonte, dass der Iran aus religiösen Gründen und gemäß einer Fatwa des obersten Führers keine Atomwaffen anstrebe. Laridschani warnte jedoch, dass die US-Drohungen den Iran dazu zwingen könnten, seine Position zu überdenken, um sich selbst zu verteidigen.

Der Iran hatte sich 2015 in einem internationalen Abkommen verpflichtet, sein Atomprogramm erheblich einzuschränken, was zur Aufhebung von Sanktionen führte. Dieses Abkommen wurde jedoch 2018 von Trump einseitig aufgekündigt, woraufhin der Iran die Urananreicherung erheblich ausweitete und die Kontrollen durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) einschränkte. Aktuell reichert der Iran Uran bis zu einem Reinheitsgrad von 60 Prozent an, während für Atomwaffen mehr als 90 Prozent erforderlich sind.

Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot äußerte Bedenken hinsichtlich einer möglichen militärischen Konfrontation, sollte kein neues Atomabkommen mit Teheran zustande kommen. Er betonte, dass der Iran trotz Rückschlägen in seinem Einflussbereich sein Atomprogramm unvermindert vorantreibe. Barrot forderte ein dauerhaftes und überprüfbares Abkommen, um zu verhindern, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Er warnte, dass das Zeitfenster für Verhandlungen eng sei und ein Scheitern zu einer unvermeidlichen militärischen Konfrontation führen könnte, die die Region destabilisieren würde.

Insgesamt verdeutlichen die aktuellen Entwicklungen die angespannte Lage zwischen den USA und dem Iran sowie die Herausforderungen bei der Kontrolle von Atomwaffenprogrammen in der Region.

Uran wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 70,70USD auf COMEX (05. Februar 2025, 01:06 Uhr) gehandelt.