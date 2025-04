GEA Group: Erfolgreicher Aktienrückkauf und neue Stimmrechtsmitteilung!

Die GEA Group Aktiengesellschaft hat am 31. März 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, die Informationen über den laufenden Aktienrückkauf im Rahmen der zweiten Tranche von 2023 bis 2025 enthält. Im Zeitraum vom 24. bis 28. März 2025 wurden insgesamt 198.277 Aktien zurückgekauft. Der Aktienrückkauf wurde ursprünglich am 8. Mai 2024 angekündigt und erfolgt durch ein beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse.

Die Rückkäufe wurden an verschiedenen Tagen in unterschiedlichen Volumina und zu unterschiedlichen gewichteten Durchschnittskursen durchgeführt. Am 24. März 2025 wurden 42.492 Aktien zu einem Kurs von 57,40 Euro zurückgekauft, während am 25. März 25.600 Aktien zu 57,70 Euro erworben wurden. Der höchste Kurs wurde am 26. März mit 58,10 Euro für 27.030 Aktien erreicht. Am 28. März wurden schließlich 53.155 Aktien zu einem Kurs von 56,70 Euro zurückgekauft. Insgesamt beläuft sich das Gesamtvolumen der bis zum 28. März 2025 im Rahmen der zweiten Tranche erworbenen Aktien auf 4.937.791 Stück.