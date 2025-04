Implenia platziert CHF 220 Mio. Anleihe und sichert sich großen Bauauftrag!

Die Implenia AG hat am 31. März 2025 erfolgreich eine festverzinsliche Anleihe im Gesamtbetrag von CHF 220 Millionen am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Diese Anleihe hat eine Laufzeit von vier Jahren und einen Zinssatz von 2,50 % p.a. Der Emissionserlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich der Refinanzierung bestehender Schulden, wie der Rückzahlung einer Anleihe über CHF 175 Millionen, die am 26. November 2025 fällig wird, sowie eines Schuldscheins über EUR 30 Millionen, der am 9. Juni 2025 fällig ist. Die Emission ermöglicht es Implenia, das Fälligkeitsprofil zu verlängern und die Finanzierungsstruktur des Unternehmens zu stärken. Die Anleihe wird an der SIX Swiss Exchange zum Handel zugelassen, und das Settlement ist für den 30. April 2025 geplant. Bei der Emission fungierten UBS AG, Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft und Zürcher Kantonalbank als Joint Lead Manager und Bookrunner.

Zusätzlich hat die ARGE Tunnel Ostbahnhof, an der Implenia und HOCHTIEF beteiligt sind, einen Auftrag für den Ostabschnitt der 2. S-Bahn-Stammstrecke in München erhalten. Der Auftrag umfasst Rohbauarbeiten für den Haltepunkt Ostbahnhof sowie Tunnelröhren zwischen Marienhof und Ostbahnhof und hat ein Gesamtvolumen im hohen dreistelligen Euro-Millionenbereich. Die Bauarbeiten sollen im Juni 2025 beginnen und bis Mai 2033 abgeschlossen sein. Die ARGE-Partner werden auf einer Strecke von rund drei Kilometern zwei Verkehrstunnel und einen Rettungsstollen sowie mehrere Verbindungsbauwerke erstellen. Die Herausforderungen bei diesen Bauarbeiten sind sowohl technischer als auch logistischer Natur, insbesondere im innerstädtischen Raum und während des laufenden Bahnbetriebs.

Jens Vollmar, CEO von Implenia, äußerte sich positiv über den neuen Auftrag und betonte die Bedeutung einer funktionierenden Verkehrsinfrastruktur für die Lebensqualität in Städten. Die Münchner S-Bahn, die täglich rund 840.000 Fahrgäste befördert, benötigt dringend eine Entlastung, da die bestehende Stammstrecke ihre Kapazitätsgrenze erreicht hat. Die neue 2. Stammstrecke soll die Reisezeiten zwischen West und Ost deutlich verkürzen und als Ausweichmöglichkeit im Störfall dienen.

Implenia, mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich, ist ein führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister, der sich auf die Entwicklung, Realisierung und Bewirtschaftung von Lebensräumen und Infrastruktur spezialisiert hat. Das Unternehmen beschäftigt über 9.000 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 3,6 Milliarden.

