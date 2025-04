AEVIS VICTORIA: Rekordwachstum in der Hotellerie 2024 – Ein Blick auf die Zahlen!

AEVIS VICTORIA SA hat im Jahr 2024 ein starkes Wachstum in seiner Hotelsparte verzeichnet, das auf die hohe Qualität der Vermögenswerte und die Effektivität des integrierten Geschäftsmodells zurückzuführen ist. Die Hotelsparte, die durch die MRH Switzerland AG und die Swiss Hotel Properties AG (SHP) strukturiert ist, erzielte einen Umsatz von CHF 188,4 Millionen, was einer Steigerung von 10,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das EBITDA stieg auf CHF 13,5 Millionen, was eine Zunahme von fast 46 % darstellt. Diese positive Entwicklung ist das Ergebnis einer Neupositionierungsstrategie, die in Zusammenarbeit mit Michel Reybier Hospitality umgesetzt wurde.

Besonders hervorzuheben sind das Mont Cervin Palace in Zermatt und das Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa in Interlaken, die beide signifikante Umsatz- und Rentabilitätssteigerungen verzeichnen konnten. Im Immobilienbereich konnte SHP den Wert ihres Portfolios auf CHF 881,2 Millionen steigern, während die Mieteinnahmen von Dritten auf CHF 4,3 Millionen anstiegen. Um sich auf strategisch wichtige Vermögenswerte zu konzentrieren, plant SHP den Verkauf nicht strategischer Immobilien im Wert von rund CHF 100 Millionen.