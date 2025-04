Traum-Ferienwohnungen: Wachstum trotz Krise – So bleibt die Plattform stark!**

**Traum-Ferienwohnungen verzeichnet überdurchschnittliches Wachstum in einer Schwächephase der deutschen Reisebranche**

Die Buchungsplattform Traum-Ferienwohnungen hat im Jahr 2024 ein bemerkenswertes Wachstum von etwa 3 % bei der Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr erzielt, während die deutsche Reisebranche insgesamt mit einer Marktabschwächung zu kämpfen hat. Diese positive Entwicklung ist auf strategische Investitionen in Technologie, Marketing und die Verbesserung der Kundenerfahrungen zurückzuführen, die es der Plattform ermöglicht haben, ihre Position als führende Vermietungsplattform für Ferienwohnungen in Deutschland zu festigen.

Besonders in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 zeigte sich eine starke Widerstandsfähigkeit gegenüber dem allgemeinen Markttrend. Die Anfragen stiegen in den Monaten August (+17 %), September (+4 %), Oktober (+15 %) und November (+17 %), was auf ein anhaltendes Interesse der Reisenden hinweist. Ein zentraler Faktor für das Wachstum ist die kontinuierliche Investition in innovative Produkte und Technologien, die die Nutzererfahrung verbessern. Zu den neuen Features gehören eine Chat-Funktion für die direkte Kommunikation zwischen Urlaubern und Vermietern sowie ein erweitertes Lead-Sharing-System, die den Buchungsprozess optimieren und die Conversion-Raten erhöhen.