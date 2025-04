Wienerberger AG: Starkes Ergebnis 2024 trotz herausforderndem Markt!

Die Wienerberger AG hat am 31. März 2025 ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2024 veröffentlicht, in dem das Unternehmen trotz eines herausfordernden Marktumfelds im Neubausektor das drittbeste Ergebnis seiner Geschichte erzielt hat. Der Umsatz stieg um 6 % auf 4,5 Milliarden Euro, während die operative EBITDA-Marge stabil bei 17 % blieb. Diese positiven Ergebnisse sind das Resultat eines disziplinierten Kostenmanagements und einer hohen operativen Effizienz, die die Resilienz der langfristigen Wachstumsstrategie von Wienerberger unterstreichen.

Im Jahr 2024 erholte sich die Bauwirtschaft in vielen Märkten langsamer als erwartet, was auf hohe Zinssätze, anhaltend hohe Baukosten und politische Unsicherheiten zurückzuführen ist. Dennoch setzte Wienerberger auf organisches Wachstum durch Innovationen und einen steigenden Anteil an Systemlösungen. Strategische Akquisitionen, wie die Integration von Terreal, haben die Marktposition des Unternehmens im Renovierungssegment gestärkt. Zudem konnte Wienerberger durch Investitionen in Werkserweiterungen und neue Systemlösungen im Rohrgeschäft für Wasser- und Energiemanagement zusätzliche Marktanteile gewinnen.