TÜV NORD GROUP: Umsatzsprung und neue Strategien für globale Sicherheit!

Vorstandsvorsitzender Dirk Stenkamp betonte die Bedeutung von Sicherheit in einer Zeit globaler Veränderungen. Die TÜV NORD GROUP unterstützt Unternehmen und staatliche Stellen beim Aufbau sicherer IT-Systeme und KI-Technologien, insbesondere im Hinblick auf den Schutz vor Cyberangriffen. Die neue EU-Richtlinie NIS-2, die ab Herbst 2024 in Kraft tritt, erhöht die Anforderungen an die Cyberresilienz von Unternehmen in systemrelevanten Bereichen, was die TÜV NORD GROUP aktiv unterstützt.

Im Berichtsjahr konnte die TÜV NORD GROUP in verschiedenen Business Units (BU) signifikante Fortschritte erzielen. Die Mobilitätssparte verzeichnete ein starkes Wachstum bei Hauptuntersuchungen, während die Industrie-BU in einen einzigartigen Wärmepumpen-Prüfstand investierte. Zudem wurde die weltweit leistungsstärkste Offshore-Windturbine zertifiziert, und ein neues Zertifizierungsverfahren für emissionsärmeren Stahl wurde eingeführt.

Die Unternehmensstrategie HORIZON 2030 zielt darauf ab, technologische Innovationen voranzutreiben und Prozesse zu optimieren. Die größten Wachstumsmöglichkeiten sieht die TÜV NORD GROUP in Asien und Nordamerika. Im Bereich der Energiewende wird Wasserstoff als Schlüsseltechnologie hervorgehoben, während die TÜV NORD GROUP auch die Entwicklung sicherer Kernreaktoren und die Nutzung erneuerbarer Energien vorantreibt.

Zusammenfassend zeigt die TÜV NORD GROUP eine positive Geschäftsentwicklung und ein starkes Engagement für Sicherheit und Innovation in einer zunehmend digitalisierten Welt.

