Samara Asset Group: Aktienrückkauf pausiert – Chancen für Investoren?

**Zusammenfassung der Aktienrückkaufmaßnahmen der Samara Asset Group plc**

Die Samara Asset Group plc hat am 31. März 2025 eine Mitteilung über ihren Aktienrückkauf veröffentlicht, die den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 entspricht. Im Zeitraum vom 24. bis 28. März 2025 wurden keine eigenen Aktien zurückgekauft. Dies steht im Kontrast zu den vorherigen Monaten, in denen die Gesellschaft insgesamt 104.500 Aktien im Rahmen des Rückkaufprogramms erworben hat. Der Rückkauf wurde am 2. September 2024 initiiert und erfolgt ausschließlich über die Baader Bank AG an der Börse.

Die Mitteilung hebt hervor, dass im genannten Zeitraum keine Transaktionen stattfanden, was auf eine mögliche Pause oder strategische Überlegungen hinweisen könnte. Der Aktienrückkauf ist Teil einer umfassenderen Strategie, die darauf abzielt, den Wert für die Aktionäre zu steigern und die Kapitalstruktur des Unternehmens zu optimieren.