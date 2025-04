AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Starkes Umsatzwachstum und positive Geschäftsentwicklung!

Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG hat am 31. März 2025 ihre Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht und dabei ein starkes Umsatzwachstum von 9,7 % auf 385,3 Millionen Euro verzeichnet. Dieses Wachstum wurde insbesondere durch die Bereiche Digital Transformation Technologies, der um 70,6 % auf 27,4 Millionen Euro zulegte, und Document Lifecycle Management, der um 20,3 % auf 135,3 Millionen Euro wuchs, vorangetrieben. Der Konzernumsatz gemäß IFRS betrug 392,3 Millionen Euro, was eine Steigerung im Vergleich zu 2023 darstellt.

Die regionale Umsatzentwicklung zeigt signifikante Zuwächse, insbesondere in der Region Türkei, Naher Osten und Afrika (MEA), wo der Umsatz um 34,4 % auf 72,1 Millionen Euro stieg. In Westeuropa, den Nordics und Amerika wuchs der Umsatz um 12,8 % auf 130,9 Millionen Euro, während der Umsatz in Mittel- und Osteuropa stabil bei 224,9 Millionen Euro blieb.