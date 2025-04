Oberösterreichische Landesbank veröffentlicht Jahresfinanzbericht 2024!

Die Oberösterreichische Landesbank AG hat am 1. April 2025 um 08:55 CET/CEST die Veröffentlichung ihres Jahresfinanzberichts bekannt gegeben. Diese Mitteilung erfolgte gemäß § 124 des Börsegesetzes (BörseG) und wurde über den EQS News-Service der EQS Group verbreitet. Der Jahresfinanzbericht ist ab sofort auf der offiziellen Website der Bank verfügbar und kann unter der URL http://www.hypo.at/jahresfinanzbericht2024 eingesehen werden.

Der Bericht ist in deutscher Sprache verfasst und bietet umfassende Informationen über die finanzielle Lage der Oberösterreichischen Landesbank für das Geschäftsjahr 2024. Die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts ist ein wichtiger Schritt für die Transparenz und Informationspflichten der Bank gegenüber ihren Aktionären und der Öffentlichkeit. Die Oberösterreichische Landesbank, mit Sitz in Linz, Österreich, ist eine bedeutende Institution im österreichischen Bankensektor und spielt eine zentrale Rolle in der regionalen Wirtschaft.