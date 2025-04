DAX wechselt täglich Vorzeichen

Nach Auswertung der Kursmuster der letzten Tage kann für Käufer noch lange keine Entwarnung gegeben werden, obwohl der Triggerbereich für ein Verkaufssignal von 22.320 Punkten auf Tagesbasis bereits unterschritten wurde. Daher bleiben die Abwärtsrisiken als weiter hoch zu bewerten, unterhalb von 22.000 Punkten müssten demnach weitere Rücksetzer auf das Unterstützungsniveau um 21.512 Punkten eingeplant werden und würden sich für all diejenigen anbieten, die noch nicht im Markt sind und damit ein fortgesetztes Short-Investment anbieten. Fallen die Importzölle dagegen weniger restriktiv aus und der Markt atmet sichtlich auf, könnte oberhalb eines Niveaus von 22.615 Punkten der kurzfristige Abwärtstrend seit den Rekordständen attackiert werden. Ein solches Ereignis würde mit einem Anstieg an 22.874 Punkte einhergehen. Aber erst über diesem Niveau wird ein Gipfelsturm mit entsprechenden Kurschancen an 23.476 Punkte wahrscheinlich.

Aktuelle Lage