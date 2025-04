Allianz könnte bald wieder durchstarten

Der Dauerbrenner Allianz hat allein in diesem Jahr um über 21 Prozent auf 359,00 Euro an Wert zugelegt, musste Mitte März jedoch in eine zwischengeschaltete Pause einschwenken und die vorherige Anstiegsphase ein Stück weit zur Unterseite korrigieren. Tiefer als 350,00 Euro fiel der Wert dabei allerdings nicht, sondern schwenkte in eine gesunde Seitwärtsphase ein. Die obere Begrenzung wurde zur Wochenmitte erneut ins Visier der Bullen genommen, die bei einem nachhaltigen Durchbruch ein neuerliches Kaufsignal generieren könnten. Demnach wären im Anschluss Kursgewinne an 373,60 und darüber 386,40 Euro denkbar und würden sich für ein entsprechendes Long-Engagement anbieten. Ein passender Long-Optionsschein mit einem mittelgroßen Hebel wird gleich im Anschluss vorgestellt. Eine Auflösung zur Unterseite durch einen Kursrutsch unter 349,00 Euro sollte jedoch vermieden werden, dies könnte nämlich vermehrt Verkäufer auf den Plan rufen und Abschläge auf 346,00 und darunter in den Bereich um 330,90 Euro in der Allianz-Aktie auslösen. Aufgrund der Stärke des Wertpapiers erscheint ein solches Szenario derzeit wenig wahrscheinlich. Dennoch kann im Bereich der aktuellen Rekordstände noch kein endgültiges Topping-Muster ausgeschlossen werden. Bereits investierte Anleger sollten daher ihre Gewinne ein Stück weit enger absichern.

Trading-Strategie: