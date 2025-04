Tesla gegen den Trend fester

Schon häufiger wurde Elon Musk als enger Berater des US-Präsidenten Donald Trump vorgeworfen, er würde seine laufenden Geschäfte bei Tesla zu stark vernachlässigen, was sich in den letzten Wochen in empfindlichen Umsatzrückgängen und rückläufigen Verkaufszahlen materialisiert hat. Das Magazin "Politico" berichtete unter Berufung auf drei mit dem Vorgang vertraute Personen, dass der Tech-Milliardär den innersten Beraterkreis in den kommenden Wochen verlassen wird. Dies weckte sogleich Hoffnungen unter Tesla-Anlegern, die für einen deutlichen Kurssprung in der Aktie gesorgt haben.

Doch der deutliche Absturz der letzten Monate hat in der Tesla-Aktie tiefe Spuren hinterlassen und das Papier in den Bereich um 217,00 US-Dollar talwärts gedrückt. Seit Mitte März verbessert sich das Chartbild jedoch wieder stetig, obwohl es zuvor zu einem Aufwärtstrendbruch gekommen ist. Um nun ein mustergültiges Kaufsignal zu generieren und den laufenden Abwärtstrend zu beenden, muss das Tesla-Papier auf Tagesbasis mindestens über 305,90 US-Dollar zulegen. In einem solchen Szenario könnten weitere Ziele bei 325,10 und schließlich 373,00 US-Dollar ausgerufen werden und sich für ein entsprechendes Long-Engagement anbieten. Gerät die Aktie unerwartet unter Druck und fällt mindestens unter 238,45 US-Dollar zurück, müsste zwingend mit einem Test der Jahrestiefs bei 217,02 US-Dollar gerechnet werden, ein weiteres Ziel darunter würde das Unterstützungscluster zwischen 190,95 und 198,87 US-Dollar bilden. Momentan scheint das Momentum jedoch zugunsten der Bullen umzuschwenken.