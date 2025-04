Versicherungsriese verkauft Tesla-Aktien im Wert von 160 Millionen Dollar!

Ein deutliches Signal aus Skandinavien erschüttert den US-Elektroautobauer: Der schwedische Versicherungsriese Folksam hat laut Reuters sein gesamtes Tesla-Investment im Wert von rund 160 Millionen US-Dollar verkauft – ein klassischer Fall von Divestment mit Ansage. Der Grund: Teslas Umgang mit Gewerkschaften und Tarifverträgen widersprecche den ethischen Investmentkriterien des Konzerns.

Der Konflikt schwelt seit 2023: Die schwedische Gewerkschaft IF Metall fordert einen Tarifvertrag für die Beschäftigten von Tesla. Doch das Unternehmen blockiert – und löste damit eine landesweite Welle von Arbeitskämpfen aus. Was mit einem Streik von 130 Mechanikern begann, weitete sich schnell zu einem branchenübergreifenden Konflikt aus. Selbst Post- und Hafenarbeiter verweigerten zeitweise die Arbeit an Tesla-Produkten. Der Hintergrund: Das nordische Modell basiert auf Flächentarifverträgen, die in Schweden 90 Prozent der Beschäftigten abdecken.