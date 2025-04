VW kontert mit Importgebühr – und stoppt Fahrzeugtransporte in USA

In einem internen Memo, das mehreren Medien vorliegt, kündigt Volkswagen of America zudem einen temporären Stopp des Fahrzeugtransports an. Autos aus Mexiko werden nicht mehr per Bahn in die USA geliefert, und Fahrzeuge aus Europa, die per Schiff ankommen, bleiben vorerst in den Häfen stehen. Der Konzern spricht von einer "vorübergehenden Anpassung" in einem volatilen Umfeld – will die Lieferketten aber neu strukturieren, sobald sich die Lage beruhigt hat.

Der Aktienkurs von Volkswagen sackte vorbörslich bei Tradegate zuletzt (08:00 Uhr) um 3,7 Prozent ab. Im Xetra-Handel hat er seit Jahresbeginn um 7,8 Prozent zugelegt.

"Wir wollen sehr transparent darüber sein, wie wir mit dieser Zeit der Unsicherheit umgehen", erklärte Volkswagen gegenüber dem Wall Street Journal. Bis Mitte April sollen weitere Details zur Preisstrategie folgen. Die Zuteilung betroffener Fahrzeuge an die Händler ist ab Ende des Monats geplant.

Mit dem Schritt unterscheidet sich Volkswagens Reaktion deutlich von der US-Konkurrenz: Während Ford die Preise senkt, werden bei VW Fahrzeuge künftig spürbar teurer – ein Signal, das Auswirkungen auf Marktanteile und Wettbewerbsfähigkeit haben dürfte. Besonders betroffen sind Modelle, die außerhalb der USA gefertigt werden – und das ist bei VW der Großteil des US-Angebots.

Die Zölle, die auf bis zu 25 Prozent steigen, sind Teil eines umfassenderen wirtschaftspolitischen Kurses, mit dem die US-Regierung heimische Produktion fördern will. Für globale Hersteller wie Volkswagen wird es damit nicht nur teurer, sondern auch unübersichtlicher, in einem ihrer wichtigsten Auslandsmärkte zu agieren.

Tipp aus der Redaktion London, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. Entdecken Sie jetzt die Trading-Welt von SMARTBROKER+ oder: Überhandeln Sie direkt anund können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion