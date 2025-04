BERNSTEIN RESEARCH stuft Ferrari auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" belassen und ein Kursziel von 575 US-Dollar angegeben. Die neuen US-Zölle kämen zwar nicht noch zu den in der vergangenen Woche angekündigten Zöllen auf Pkw-Importe hinzu, schrieb Analyst Daniel Roeska am frühen Donnerstag. Die Abgaben auf Autoteile seien jedoch insgesamt höher als befürchtet. Der europäische Autosektor habe zuletzt noch recht verhalten reagiert, so als ob das Schlimmste an ihm vorbeigegangen sei. Nun werde das Wunschdenken aber ausradiert./ag/mis/glVeröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2025 / 22:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2025 / 22:22 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,18 % und einem Kurs von 387,1EUR auf Tradegate (03. April 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Daniel Roeska

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m