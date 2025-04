Erfolgreiches Bohrprogramm führt zur Entdeckung mehrerer Förderzonen

VANCOUVER, B.C., 2. April 2025 / IRW-Press / BGX - Black Gold Exploration Corp. (das „Unternehmen“ oder „BGX“) (CSE: BGX) (FWB: P30) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen beim Öl- und Gasbohrloch Fritz 2-30 (das „Bohrloch“) in Clay County im US-Bundesstaat Indiana abgeschlossen wurden. BGX hält eine 10%ige Beteiligung am Bohrloch sowie eine Option auf eine Beteiligung an allen versetzten Erschließungsbohrlöchern in einem 210 Acres großen Gebiet von gemeinsamem Interesse (das „AMI“) von LGX Energy Corp. („LGX“).

MEHRERE FÖRDERZONEN ENTDECKT

Ziel des Bohrprogramms war es, potenzielle Förderzonen auf Grundlage von geologischen Merkmalen, die anhand einer Analyse der seismischen 3D-Daten ermittelt wurden, zu erproben. Es gab mehrere Zonen mit vermuteter hoher Porosität und LGX konnte nun das Vorkommen mehrerer Förderzonen in den Formationen Carper Sand und Devon bestätigen. Alle diese Horizonte befinden sich in einer Gesamttiefe von über 1.900 Fuß.

„Diese Ergebnisse bestätigen die Genauigkeit unserer Analyse der seismischen 3D- sowie anderer Daten, die wir zusammengestellt haben. Wir sind mit den Ergebnissen dieses Bohrprogramms sehr zufrieden und glauben, dass dieses Ölfeld noch mehr ungenutzte Möglichkeiten für eine Wertschöpfung bietet“, erklärt Howard Crosby, CEO von LGX.

POTENZIAL FÜR MEHRERE VERSETZTE BOHRUNGEN

Anhand der ersten Ergebnisse im Rahmen des Bohrprogramms konnte ein Potenzial für mehrere weitere versetzte Bohrungen auf Grundlage dieser Entdeckungsbohrung ermittelt werden. Dies würde zusätzliche Bohrungen in die Formation Carper Sand und mehrere Bohrungen in die Formation Devon umfassen.

„Die Ergebnisse des Bohrprogramms stimmen uns zuversichtlich. Wir haben nicht nur mehrere Förderzonen entdeckt, sondern nun auch das Potenzial für mehrere weitere versetzte Bohrungen ermittelt“, meint Francisco Gulisano, Chief Executive Officer von BGX.

WEG ZUR PRODUKTION UND ZUM WEITEREN WACHSTUM

Auf Grundlage des Bohrprogramms sollte das Bohrloch innerhalb der nächsten 30 bis 60 Tage fertiggestellt und in eine Förderbohrung umgewandelt werden können. Das Unternehmen bemüht sich nun in Zusammenarbeit mit LGX um die Fertigstellung des Bohrlochs, sodass die Förderung aufgenommen werden kann. In den kommenden Wochen wird der Betreiber von LGX durch Anpistonieren und Fließtests die Produktivität des Bohrlochs und die Eigenschaften des Reservoirs bewerten. Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Tests sollte das Unternehmen in der Lage sein, die Produktion aus dem Bohrloch einzuschätzen und weitere Details zu den Plänen für versetzte Bohrungen mitzuteilen.