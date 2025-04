Aktien Frankfurt Ausblick US-Zollpaket bringt Verluste - 'Ende des Freihandels' Die Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump dürften am Donnerstag in den Kursen deutscher Aktien tiefe Spuren hinterlassen. Für den Dax zeichnen sich wegen der Konjunktursorgen, die mit dem Zollpaket einhergehen, kräftige Verluste ab. So …