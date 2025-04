Quantum Gears präsentiert HiTrust r2 Certified Agentic KI-Plattform auf dem Gartner-Gipfel für Security & Risk Management in den Vereinigten Arabischen Emiraten

DUBAI, VAE, 3. April 2025 /PRNewswire/ -- Quantum Gears, ein führender Anbieter der HiTrust r2 Certified Agentic KI-Plattform, gab seine Teilnahme am Gartner Security & Risk Management Summit 2025 bekannt, der vom 7. bis 8. April in Dubai, VAE, stattfindet. Das Unternehmen wird seine neuesten Innovationen im Bereich der KI-Middleware vorstellen, die anspruchsvolle regulatorische und branchenspezifische Anforderungen erfüllen und ein angemessenes Risikomanagement ermöglichen.

„Unsere Teilnahme am Gartner Security Summit in Dubai unterstreicht das Engagement der Region für die Einführung von Agentic-KI-Plattformen, die auf einer starken Sicherheitsgrundlage basieren", sagte Mamoon Yunus, CEO von Quantum Gears. „Unsere Agentic-Plattform, die bereits eingesetzt wird und geschäftskritische Arbeitsabläufe in stark regulierten Branchen optimiert, erfüllt alle 276 R2-Kontrollanforderungen, einschließlich der 51 neuen KI-Risikomanagement-Faktor-Kontrollanforderungen. Unternehmenskunden in der Region können sich darauf verlassen, dass die von ihnen eingesetzten Agentic-Workflows den höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit, Compliance und Datenschutz entsprechen."

Besuchen Sie uns am Stand 108 des Summits und erfahren Sie, wie unsere innovativen Lösungen es Unternehmen in der GCC-Region ermöglichen, die Komplexität der KI-Integration zu bewältigen und gleichzeitig Sicherheits- und ethische Standards einzuhalten. Die Produktverantwortlichen des Unternehmens stehen zur Verfügung, um mit Sicherheitsexperten in Kontakt zu treten, Live-Demonstrationen zu geben und zu erörtern, wie wir Unternehmen dabei unterstützen können, das maximale Potenzial fortschrittlicher KI-Tools auszuschöpfen – sicher, effektiv und verantwortungsbewusst.

Informationen zum Gartner Security and Risk Management Summit

Experten von Gartner werden vor Ort Einblicke in die Themen Cybersicherheit, Cloud-Sicherheit, Datenschutz, Risikomanagement und fortgeschrittene Bedrohungserkennung geben. Die Veranstaltungen finden vom 7. bis 8. April in Dubai, VAE, vom 9. bis 11. Juni in National Habor, MD , vom 5. bis 6. August in São Paulo, vom 22. bis 24. September in London und vom 23. bis 25. Juli in Tokyo statt. Verfolgen Sie Neuigkeiten und Updates von den Konferenzen auf X unter #GartnerSRM.

Informationen zu Quantum Gears

Quantum Gears ist ein Unternehmen, das sich auf den Einsatz von Agentensystemen zur Optimierung von Unternehmensabläufen spezialisiert hat. Durch die Nutzung seiner GenAI- und API-Produkte, die für die Erstellung von Agenten für Unternehmen von grundlegender Bedeutung sind, setzt Quantum Gears sein umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzen und öffentlicher Sektor ein, um effektive Lösungen für reale geschäftliche Herausforderungen und Arbeitsabläufe zu liefern. Die Produktreihe von Quantum Gears bietet einzigartige Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, sich mit GenAI neu zu erfinden.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2656431/5248759/Quantum_Gears_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/quantum-gears-prasentiert-hitrust-r2-certified-agentic-ki-plattform-auf-dem-gartner-gipfel-fur-security--risk-management-in-den-vereinigten-arabischen-emiraten-302419509.html