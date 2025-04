Pyrum: Umsatz könnte sich 2025 verdreifachen

Die Pyrum Innovations AG hat mit ihren vorläufigen Zahlen für 2024 die Erwartungen von SMC-Research erfüllt. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet nun für das laufende Jahr eine Umsatzverdreifachung und billigt der Aktie ein hohes Potenzial zu.

Pyrum habe laut SMC-Research für 2024 Zahlen im Rahmen der Erwartungen vorgelegt. Trotz eines Anstiegs um 76 Prozent auf 2,0 Mio. Euro seien die Erlöse noch gering gewesen, was vor allem auf Engpässe in der rCB-Pelletproduktion zurückzuführen sei. Da das Unternehmen bislang nur einen Teil des Erlöspotenzials am Stammwerk realisiert und zudem die Strukturen zur Verwirklichung zahlreicher weiterer Werke sukzessive ausbaut habe, sei der Fehlbetrag mit -10,9 Mio. Euro immer noch hoch.