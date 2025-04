Autowerte leiden mit dem Gesamtmarkt - US-Autozoll in Kraft

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von deutschen Autobauern sind am Donnerstag in den allgemeinen Zollstrudel geraten. Während US-Präsident Donald Trump am Vorabend die Märkte mit seinem Zollpaket erschreckte, sind die zuvor schon von ihm angekündigten Abgaben auf importierte Autos jetzt in Kraft getreten. Die Kurse von Volkswagen , BMW , Mercedes-Benz sowie der Porsche AG gaben zuletzt im Größenbereich von 1,9 bis 2,3 Prozent nach. Das vorbörsliche Minus war damit bei den Aktien schon kleiner geworden.

"Donald Trump holt den Zollhammer raus", schrieben die Experten der Landesbank Baden-Württemberg am Morgen nach der Vorstellung seines Abgabenpakets. Auf viele importierte Autos hatte er bereits Strafabgaben in Höhe von 25 Prozent auf den Weg gebracht, die an diesem Donnerstag in Kraft treten.