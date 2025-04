Newsmax-Aktie crasht um 77 Prozent – Meme-Hype lässt Kleinanleger bluten

Nach einem spektakulären Börsendebüt ist der Höhenflug der Newsmax-Aktie beendet. Am Mittwoch stürzte das Papier um 77,5 Prozent ab – ein dramatischer Einbruch nach einem Kursplus von mehr als 2.200 Prozent in nur zwei Tagen . Am Donnerstag geht die Talfahrt weiter. Die Aktie notiert im erweiterten Handel um weitere knapp 9 Prozent tiefer.

Der rechtskonservative Nachrichtensender war über ein sogenanntes "Regulation-A"-Verfahren an die Börse gegangen – eine vereinfachte Form des IPOs, die es auch Kleinanlegern erlaubt, sich früh zu beteiligen. Rund 30.000 Retail-Investoren hatten sich beteiligt, weniger als 6 Prozent der Aktien waren überhaupt handelbar – ein klassisches Setup für spekulative Übertreibung. In Online-Foren wurde die Aktie als neues "GME" gefeiert – in Anlehnung an den GameStop-Hype 2021.

Am Dienstag zählte Newsmax mit einem Schlusskurs von 233 US-Dollar zu den wertvollsten Medienunternehmen der Welt – trotz eines Jahresumsatzes von gerade einmal 156 Millionen US-Dollar. Zum Vergleich: Das sind 78 Prozent weniger als beim kleinsten S&P-500-Unternehmen. "Newsmax lag kurzzeitig über 235 der 500 S&P-Unternehmen – mit lächerlichen Fundamentaldaten", stellte Analyst Charlie Bilello trocken fest.

Der Crash kam am dritten Handelstag – und ließ Erinnerungen an andere Meme-Aktien wach werden. Steve Sosnick von Interactive Brokers sagte: "Das war wie DJT auf Steroiden." Auch Chartanalysen zeigten, dass der dramatische Absturz eine Rückkehr zur Realität war – ein klassisches Pump-and-Dump-Muster.

Der Sender selbst profitierte politisch vom Rückenwind durch Donald Trump. CEO Christopher Ruddy ist ein enger Vertrauter des US-Präsidenten und kontrolliert über einen Trust 81 Prozent der Stimmrechte.

Doch selbst die Nähe zum Weißen Haus konnte den Absturz nicht verhindern. Am Mittwoch rutschte die Aktie ins Bodenlose – fatal für all jene, die dem Hype blind gefolgt waren. Für viele Kleinanleger dürfte das vermeintliche "Amerika-Aktie"-Abenteuer mit herben Verlusten enden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion