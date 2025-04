US-Zölle: Das sollten Sie im aktuellen Umfeld tun

von Sven Weisenhaus

Forschungsinstitute und andere Institutionen überschlagen sich dabei, mögliche Auswirkungen der US-Zölle auf die Wirtschaft möglichst genau zu beziffern. Über den Nutzen kann man streiten. Zumindest geben die Prognosen einen Eindruck davon, was passieren könnte.

Das BIP der EU könnte geringer ausfallen – oder höher

Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) kommt zum Beispiel zu dem Ergebnis, dass bei einem pauschalen Zollsatz von 25 % mit entsprechenden Gegenmaßnahmen die Europäische Union (EU) ihre Exporte in die USA langfristig um 50 % reduzieren könnte. Zugleich könnte die EU-Produktion in Branchen wie Pharma (–9,3 %), Transportausrüstung (–7,7 %), Kraftfahrzeuge (–4,1 %) und Elektronik (–2,3 %) sinken. In diesem Fall würde das (reale) Bruttoinlandsprodukt (BIP) der EU über alle Mitgliedstaaten hinweg im Durchschnitt um 0,25 % niedriger ausfallen.