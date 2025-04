Gold auf Allzeithoch bei 3.127 $/oz

Handelsblatt: „Koalitionsverhandlungen. Milliardenlücke im Haushaltsplan. Trotz des billionenschweren Finanzpakets hat die künftige Bundesregierung zu wenig Geld“.

Kommentar: Wenn Sozialisten etwas von Wirtschaft verstehen würden, wären sie keine Sozialisten. Eine weitere Aufschuldung wird nach der Deindustrialisierung Deutschlands folgen.



Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (91.338 Euro/kg). Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern und der Entscheidung am 18.03.25, Deutschland mit etwa 1.700 Mrd Euro zusätzlich zu verschulden, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.800 bis 3.000 $/oz angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.



Silber gibt nach (aktueller Preis 32,98 $/oz, Vortag 33,63 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 969 $/oz, Vortag 977 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 932 $/oz, Vortag 964 $/oz). Die Basismetalle verlieren etwa 1 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 72,70 $/barrel, Vortag 73,37 $/barrel).



Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich stabil. Der Xau-Index verbessert sich um 0,3 % oder 0,6 auf 177,9 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Kinross 1,9 %. Barrick gibt 1,3 % nach. Bei den kleineren Werten können Gold Resource 4,5 %, Aris 3,8 % und Entree 3,3 % zulegen. Northern Dynasty fallen 17,2 %, New Found 8,2 % und Intern. Tower Hill 7,4 %. Bei den Silberwerten steigen Guanajuato 6,3 % sowie Minaurum und Coeur jeweils 3,1 %. Bear Creek fallen 8,1 %, Aya 6,0 % und Sierra 4,8 %.