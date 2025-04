Dax stürzt nach Trumps Zollankündigung ab

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst kräftige Kursverluste verzeichnet. Gegen 9:45 Uhr wurde der Dax mit rund 22.045 Punkten berechnet, was einem Minus von 1,6 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag entspricht. An der Spitze der Kursliste rangierten Vonovia, Eon und Daimler Truck, am Ende Adidas, die Commerzbank und die Deutsche Bank.



Vor allem die Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump sorgte für Schockwellen. "Donald Trump verändert die Handelswelt. Am US-Tag der Befreiung bleibt vom Freihandel nicht mehr viel übrig, sagte Thomas Altmann von QC Partners."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Commerzbank AG! Short 22,79€ 0,11 × 12,52 Zum Produkt Long 19,52€ 2,63 × 11,76 Zum Produkt