DAX wankt, Europa brodelt – Von der Leyen warnt vor globalem Chaos

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete die Maßnahmen als "schweren Schlag für die Weltwirtschaft" und kündigte am Donnerstag in einer Erklärung mögliche Gegenmaßnahmen an, sollte der Dialog mit Washington scheitern.

"Wir bereiten das erste Paket von Gegenmaßnahmen auf die Stahlzölle bereits vor", erklärte von der Leyen am Rande eines EU-Zentralasien-Gipfels im usbekischen Samarkand. Man bereite sich außerdem "auf weitere Gegenmaßnahmen vor", um europäische Interessen zu schützen. Die EU plant laut Reuters, im Laufe des Monats Vergeltungszölle auf US-Waren im Wert von bis zu 26 Milliarden Euro zu erheben. Hintergrund sind US-Zölle auf Stahl und Aluminium, die seit dem 12. März gelten.