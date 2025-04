Circle (USDC) oder Tether (USDT) – Wer macht das Rennen?

Der Stablecoin-Gigant Tether hat im ersten Quartal 2025 satte 8.888 Bitcoin im Wert von 735 Millionen US-Dollar erworben und steigert damit seine Gesamtbestände auf 92.646 BTC. Diese Strategie, 15 Prozent der Quartalsgewinne in Bitcoin zu investieren, verfolgt das Unternehmen bereits seit Mai 2023.

Tethers Bitcoin-Bestände summieren sich mittlerweile auf rund 7,7 Milliarden US-Dollar. Tether dominiert weiterhin den Stablecoin-Markt mit einer Marktkapitalisierung von 143 Milliarden US-Dollar. Der Großteil der Unternehmensgewinne – beeindruckende 13 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr – resultierte aus den Zinserträgen auf US-Staatsanleihen, die als Rücklagen für USDT dienen.

Circle vs. Tether – Der regulatorische Schlagabtausch

Während Tether in puncto Marktkapitalisierung weiterhin führt, holt Circle mit seinem USDC Stablecoin stetig auf. Gleichzeitig spitzt sich der regulatorische Druck auf Tether zu, und Circle-CEO Jeremy Allaire spielt eine Schlüsselrolle dabei.

Der US-Kongress arbeitet derzeit an zwei Gesetzentwürfen zur Regulierung von Stablecoins. Diese könnten nicht nur die Transparenzanforderungen verschärfen, sondern auch festlegen, wer Stablecoins ausgeben darf. Allaire betont, dass Emittenten von US-Dollar-Stablecoins auch in den USA ansässig sein sollten – eine Bedingung, die Circle erfüllt, Tether jedoch nicht. Tether verlegt seinen Hauptsitz aktuell von den Virgin Islands nach El Salvador, nachdem es in der EU bereits an der strengen MiCA-Verordnung gescheitert ist. Circle hingegen erhielt eine Lizenz und wirbt mit voller Transparenz, während Tether sich weiterhin gegen umfassende Finanzprüfungen wehrt.

USDC betritt den japanischen Markt – ein strategischer Coup

Circle feiert auch einen weiteren Meilenstein. USDC wurde als erster Stablecoin offiziell für den japanischen Markt zugelassen. Dank einer Partnerschaft mit der japanischen Finanzholding SBI Holdings kann der an den US-Dollar gekoppelte Token nun in Japan angeboten werden.

Die Tochtergesellschaft SBI VC Trade erhielt im März die regulatorische Genehmigung der Japan Financial Services Agency (JFSA), wodurch ein klarer rechtlicher Rahmen für Stablecoins in Japan geschaffen wurde. Circle setzt auf enge Kooperationen mit großen japanischen Krypto-Börsen wie Binance Japan, Bitbank und Bitflyer.

Mit einem Anteil von 29 Prozent am globalen Finanztransaktionsvolumen spielt die Asien-Pazifik-Region eine zentrale Rolle in der weltweiten Krypto-Adoption. Japan, als eine der technologisch fortschrittlichsten Nationen, könnte Circles Expansionsstrategie erheblich stärken. Die Verfügbarkeit von USDC auf dem japanischen Markt dürfte die Adaption digitaler Zahlungsmethoden beschleunigen und neue Treasury-Lösungen für Unternehmen ermöglichen.

Krypto-Schach: Der Stablecoin-Krieg in Zahlen

Die Anzahl der aktiven Stablecoin-Wallets ist in den letzten Monaten um mehr als 50 Prozent gestiegen. Während Tether mit 144 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung derzeit unangefochten vorne liegt, hat USDC von Circle kürzlich die Marke von 60 Milliarden US-Dollar überschritten.

Tether und Circle liefern sich ein intensives Kopf-an-Kopf-Rennen um die Vorherrschaft im Stablecoin-Sektor. Während Tether mit gigantischen Reserven und Bitcoin-Käufen punktet, könnte Circle durch regulatorische Vorteile und internationale Expansionen vorbeiziehen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





