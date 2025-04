Wertverfall und Risiko an den Finanzmärkten Die PKM Solutions bietet Anlegern langfristige und sichere Investments zu fairen Geschäftsbedingungen Die anhaltend hohe Volatilität an den Kapitalmärkten verunsichert Anleger zunehmend. Die PKM Solutions, Spezialistin in der Wertsicherungsberatung, möchte ihren Kunden den Zugriff auf zukunftssichere Wertanlagen bieten. So gelten Edelmetalle wie …