Hochschulreife erwerben zu 55 % Frauen, den Ersten Schulabschluss zu 59 % Männer

WIESBADEN (ots) -- 15 % der Männer von 18 bis 24 Jahren hatten 2023 maximal einen MittlerenSchulabschluss und keine Aus- oder Weiterbildung, bei Frauen waren es 11 %- 53 % aller Hochschulabschlüsse 2023 machten Frauen, Männer bei Promotionen mit54 % in der Mehrheit- Quote der nicht bestandenen Studienabschlussprüfungen bei Männern mehr alsdoppelt so hoch wie bei FrauenIn Sachen schulischer und beruflicher Bildung schneiden junge Frauen oft besserab als junge Männer. Was unter dem Schlagwort Gender Education Gap diskutiertwird, zeigt sich unter anderem in Schul- und Hochschulabschlüssen. ImAbgangsjahr 2023 waren unter den 259 200 Absolvierenden mit AllgemeinerHochschulreife an allgemeinbildenden Schulen 55 % Frauen und 45 % Männer, wiedas Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Je geringer der formaleSchulabschluss, desto stärker kehrt sich das Geschlechterverhältnis um und jungeMänner sind in der Mehrheit: Unter den 130 300 Absolvierenden mit ErstemSchulabschluss waren 59 % Männer und nur 41 % Frauen. Der Erste Schulabschlussist ein allgemeinbildender Abschluss der Sekundarstufe I, der üblicherweise amEnde der 9. Klasse erworben werden kann. Einen Mittleren Schulabschluss machtenebenfalls mehr junge Männer (51 %) als junge Frauen (49 %). Rund 336 400Absolvierende gingen 2023 mit einem Mittleren Schulabschluss, der üblicherweiseam Ende der 10. Klasse in der Sekundarstufe I erworben werden kann, vonallgemeinbildenden Schulen ab.Jungen und junge Männer wiederholen öfter die Klasse als Mädchen und jungeFrauenAuch bei den Wiederholungsquoten zeigt sich ein Unterschied zwischen denGeschlechtern. Im Schuljahr 2023/2024 wiederholten 147 100 Schülerinnen undSchüler eine Klassenstufe, 56 % waren männlich und 44 % weiblich.Junge Männer häufiger nicht in Schul-, Aus- oder WeiterbildungJunge Männer neigen eher dazu, vergleichsweise früh von der Schule abzugehen undauch im Anschluss nicht nahtlos in eine Aus- oder Weiterbildung zu starten. ImJahr 2023 hatten gut 15 % der Männer im Alter von 18 bis 24 Jahren ohneabgeschlossene Berufsausbildung maximal einen Ersten oder MittlerenSchulabschluss und waren nicht in Aus- oder Weiterbildung. Unter Frauen imselben Alter traf das auf rund 11 % zu. Die Diskrepanz zwischen denGeschlechtern ist in den letzten Jahren größer geworden: Zehn Jahre zuvor hatteder Anteil unter Frauen bei gut 9 % und unter Männern bei gut 10 % gelegen. Imselben Zeitraum ist der Anteil der ausländischen Bevölkerung in dieserAltersgruppe von 10 % auf knapp 18 % gestiegen. Davon hatte im Jahr 2023 mehrals ein Drittel (34 %) der Männer keine abgeschlossene Berufsausbildung, maximal