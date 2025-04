Schwangerschaftsabbrüche im Jahr 2024 kaum verändert gegenüber Vorjahr

WIESBADEN (ots) - Im Zehnjahresvergleich deutlich weniger

Schwangerschaftsabbrüche in jüngeren Altersgruppen und mehr Abbrüche bei Frauen

ab 30 Jahren



Im Jahr 2024 wurden in Deutschland 106 000 Schwangerschaftsabbrüche gemeldet.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, hat sich die Zahl der

Schwangerschaftsabbrüche damit gegenüber dem Vorjahr mit +0,2 % kaum verändert.

Sie lag damit weiterhin über dem Niveau der Jahre 2014 bis 2020, als die Zahl

der gemeldeten Fälle stets zwischen rund 99 000 und 101 000 gelegen hatte. Die

Ursachen für die Entwicklung sind anhand der Daten nicht bewertbar. Insbesondere

liegen keine Erkenntnisse über die persönlichen Entscheidungsgründe für einen

Schwangerschaftsabbruch nach der Beratungsregelung vor.





Sieben von zehn Frauen (69 %), die im Jahr 2024 einen Schwangerschaftsabbruch

durchführen ließen, waren zwischen 18 und 34 Jahre alt und 20 % waren im Alter

zwischen 35 und 39 Jahren. 9 % der Frauen waren 40 Jahre und älter, 3 % waren

jünger als 18 Jahre. 43 % der Frauen hatten vor dem Schwangerschaftsabbruch noch

kein Kind zur Welt gebracht.



96 % der im Jahr 2024 gemeldeten Schwangerschaftsabbrüche wurden nach der

sogenannten Beratungsregelung vorgenommen. Indikationen aus medizinischen

Gründen oder aufgrund von Sexualdelikten waren in 4 % der Fälle die Begründung

für den Abbruch. Die meisten Schwangerschaftsabbrüche (46 %) wurden mit der

Absaugmethode (Vakuumaspiration) durchgeführt, bei 41 % wurde das Mittel

Mifegyne verwendet. Die Eingriffe erfolgten überwiegend ambulant, davon rund 85

% in Arztpraxen beziehungsweise OP-Zentren und 13 % ambulant im Krankenhaus.



Die meisten Abbrüche (79 %) erfolgten innerhalb der ersten 8

Schwangerschaftswochen, nur 3 % wurden nach der 12. Schwangerschaftswoche oder

später vorgenommen.



Zehnjahresvergleich: Deutlich weniger Abbrüche in jungen Altersgruppen



Im Vergleich zum Jahr 2014 (99 700 Fälle) lag die Zahl der

Schwangerschaftsabbrüche im Jahr 2024 um 6,8 % beziehungsweise 6 700 Fälle

höher. Bei den Altersgruppen zeigt sich eine unterschiedliche Entwicklung: Stark

zurück ging die Zahl in den Altersgruppen 15 bis 17 Jahre (-13,8 % oder -400

Fälle) und 20 bis 24 Jahre (-8,3 % oder -1 800 Fälle). Dagegen stiegen die

Abbrüche in den Altersgruppen 30 bis 34 Jahre (+12,8 % oder +2 800 Fälle), 35

bis 39 Jahre (+31,2 % oder +4 900 Fälle) und 40 bis 44 Jahre (+23,2 % oder +1

600 Fälle) deutlich.



Teilweise ist diese Entwicklung darauf zurückzuführen, dass zeitgleich die Zahl

der 15- bis 17-jährigen Frauen um 4,6 % und die der Frauen im Alter von 20 bis

24 Jahren um 3,9 % gesunken ist. Demgegenüber nahm die Zahl der 30- bis

34-jährigen Frauen um 6,9 % und die der Frauen im Alter von 35 bis 39 Jahren um

16,9 % zu.



Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche je 10 000 Frauen ging bei den 15- bis

17-jährigen Frauen von 27 auf 24 zurück und bei den 20- bis 24-Jährigen von 96

auf 92. Bei den 30- bis 34-jährigen Frauen stieg diese Quote von 85 auf 91 und

bei den 35- bis 39-Jährigen von 67 auf 75. Dabei wurden Abbrüche von Frauen mit

inländischem Wohnsitz berücksichtigt und der Berechnung für das Jahr 2024

Bevölkerungszahlen von 2023 zugrunde gelegt. Für eine einheitliche Systematik

wurden jeweils die Bevölkerungsergebnisse basierend auf dem Zensus 2011 genutzt.



