Für Abenteuer von Sonnenaufgang bis in die Nacht

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Für ausreichend Energie und

leistungsstarkes Licht bei jeglichen Outdoor-Abenteuern sorgt die neue

Partnerschaft von Jackery (https://de.jackery.com/) , führender Anbieter

tragbarer Energielösungen, und Olight (https://de.olight.com/) , Innovator für

leistungsstarke mobile Beleuchtung.



Unter dem Motto "From Sunlight to Starlight - Powered by Jackery & Olight" zeigt

diese Kooperation, wie Jackerys Solarlösungen Abenteurer mit Energie versorgen,

während Olights hochmoderne Taschen-, Camping- und Stirnlampen in der Nacht für

Beleuchtung sorgen. Ob beim Camping unter dem Sternenhimmel, bei

Offroad-Abenteuern durch unwegsames Gelände oder bei einer Fotoexpedition in

atemberaubenden Landschaften - diese Partnerschaft sorgt dafür, dass

Outdoor-Enthusiasten für jeden Moment gerüstet sind.





Die perfekte Kombination für Outdoor-Erlebnisse



Jackery und Olight stehen für Innovation, Qualität und die Vision, Menschen bei

Erkundungen in der Natur zu unterstützen. Jackery nutzt die Kraft der Sonne, um

saubere, zuverlässige Energie überall bereitzustellen, während Olight für

Sichtbarkeit und Sicherheit sorgt - auch nach Sonnenuntergang.



"Bei Olight glauben wir daran, jede Reise zu erleuchten und sicherzustellen,

dass kein Abenteurer im Dunkeln bleibt. Durch die Partnerschaft mit Jackery

können wir noch mehr bewirken - mit Energie und Licht, egal wohin die Reise

führt", sagt Heymi Zeng, Brand Director bei Olight.



Die Partnerschaft in Aktion



Im Rahmen der Zusammenarbeit haben Jackery und Olight das Team der "Day to Night

Adventurers" zusammengestellt, um zu zeigen, wie ihre Produkte echte Abenteuer

bereichern.



Ob auf den atemberaubenden Passstraßen der italienischen Alpen, beim

Fotografieren der Milchstraße in Frankreich oder beim Erkunden deutscher

Landschaften - Abenteurer wie Jana & Lars, Igor Bukovsky und Moorlander

vertrauen auf die Jackery Explorer 2000 v2 Powerstation

(https://de.jackery.com/products/explorer-2000-v2-portable-power-station) und

die Olight Seeker 4 Pro

(https://de.olight.com/store/olight-seeker-4-pro-led-taschenlampe) . Von der

Stromversorgung für Kameras, Laptops und Kaffeemaschinen im Camper bis hin zu

zuverlässiger Beleuchtung für Nachtfotografie oder Reparaturen - diese Produkte

ermöglichen einen nahtlosen Übergang vom Tag in die Nacht.



Begleite die Reise



Jackery und Olight machen diese Partnerschaft mit echten Outdoor-Erlebnissen,

exklusiven Inhalten und Expertentipps der Day to Night Adventurers erlebbar. Die

Olight-Community kann sich zudem auf eine exklusive Aktion für den Jackery

Explorer 100 Plus

(https://de.jackery.com/collections/jackery-olight-cobranding-products) freuen.



Weitere Informationen gibt es auf der Kampagnen-Page

(https://de.jackery.com/pages/jackery-olight-cobranding-event) . Verfolgen lässt

sich die Kampagne mit dem Hashtag #FromSunlightToStarlight.



PR KONSTANT (https://www.konstant.de/pressefach/jackery/)



