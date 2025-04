Crasht Trump die Weltwirtschaft? Schlimmer als befürchtet!

Die Zölle von Donald Trump übertreffen die schlimmsten Befürchtungen und haben das Potential, die Weltwirtschaft zu crashen! Denn es geraten jahrzentelang etablierte Lieferketten in Gefahr, die nun unrentabel werden können. Für die Weltwirtschaft war das gestern ein historischer Tag! Die Folgen sind noch nicht absehbar, aber eines ist klar: die Inflation wird steigen, während gleichzeitg die Weltwirtschaft schwächer wird. Schon alleine die Berechnung der Höhe der Zölle durch die Trump-Administration ist völlig absurd - und viele Amerikaner sind so ungebildet, dass sie diesen Fake-Zahlen tatsächlich glauben! Dass hier aber mit der US-Regierung absolute Amateure am Werk sind, die nicht wissen, was sie tun, zeigt die Tatsache, dass eine Insel mit 10% bezollt wird, auf der keine Menschen, sondern nur Pinguine leben! Noch nimmt die US-Regierung den Abverkauf an der Wall Street nicht ernst..

Hinweise aus Video: