Kissigs Portfoliocheck: Steve Mandel setzt nun auf Kreditkartenprimus Capital One

Steve Mandel pflegt einen aktiven und. Imlag seine Turnoverrate mit 18 % erneut sehr hoch, aber auch deutlich unter den 23 % des Vorquartals. Unter den nun 30 Werten in seinem Portfolio finden sich vier Neuaufnahmen. Vollständig getrennt hat sich Steve Mandel vonund, bei denen er bereits im Vorquartal seine Position deutlich reduziert hatte. Zudem hat er beim FinTechdie Hälfte seiner Position verkauft, beiknapp ein Drittel und beigut 40 %. Die größte Auswirkung auf sein Depot hatte der Neueinstieg bei gleich drei Werten:undTechnologiewerte dominieren weiterhin mit einem Anteil von 33,5 %, doch das sind erneut etwas weniger als die vorherigen 35,8 %. Dahinter konnten die zyklischen Konsumwerte mit 16,0 % den 2. Platz behaupten vor den auf den 3. Rang vorgerückten Finanzwerten, die von 10,8 % auf 15,9 % zulegten. Es folgen Kommunikationsdienste mit 11,9 % vor Versorgern mit 10 %. Letztere haben 4 % eingebüßt. Dann schließen sich defensive Konsumwerte mit 5,8 % an vor Gesundheitsunternehmen mit 4,5 % und Industriewerten mit 2,5 %.

An der Spitze von Mandels Portfolio halten sichund. Neuer Drittplatzierter ist die deutlich aufgestockteund zusammen machen diese drei Top-Werte rund 21 % seines Depots aus. Der Wert von Lone Pines Portfolio legte in diesem Quartal moderat von 13,41 auf 13,47 Mrd. USD zu. Sein Fokus auf profitabel wachsenden Unternehmen mit dominierender Marktstellung führte ihn nun auch zur Aktie von. Die nach Einlagen bereits achtgrößte Bank der USA versucht sich gerade an der Übernahme des Kreditkartennetzwerks Discover Financial und hieraus dürften große zusätzliche Chancen entstehen - denkt nicht nur Steve Mandel...