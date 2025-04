Grenke verkauft Factoringgeschäft in die Schweiz - Mehr Neugeschäft

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Leasinganbieter Grenke hat für sein Factoringgeschäft einen Käufer gefunden. Die Teylor AG aus der Schweiz werde den Bereich schrittweise übernehmen, teilte das SDax -Unternehmen am Donnerstag in Baden-Baden mit. Ein entsprechender Vertrag sei unterzeichnet. Mit dem Verkauf könne sich Grenke nun "voll auf den weiteren profitablen Ausbau unserer Marktführerschaft im internationalen Small-Ticket-Leasing konzentrieren", sagte Konzernchef Sebastian Hirsch. Angaben zum Übernahmepreis machte er nicht. Unterdessen verbuchte der Konzern in seinem Leasingbereich zum Jahresstart mehr Neugeschäft. An der Börse ging es für die Aktie nach den Nachrichten am Morgen aufwärts.

Das Papier kletterte mit plus 3,8 Prozent an die Spitze des durch die am Vorabend verkündeten US-Zölle unter Druck stehenden Index der kleineren Unternehmenswerte SDax. Seit Jahresbeginn liegt der Grenke-Kurs allerdings noch immer mit gut acht Prozent im Minus.