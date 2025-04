Mehrheit des deutschen Mittelstands setzt auf Effizienzsteigerung durch KI

Düsseldorf/München (ots) -



- Mehr als jede zweite Firma will in den nächsten drei Jahren durch KI

effizienter werden

- Drei von vier Unternehmen geben an, dass KI ihre Strategie beeinflusst

- Fachkräftemangel bremst mehr als jedes dritte Unternehmen bei der

Digitalisierung aus



Angesichts der angespannten Wirtschaftslage konzentrieren sich mittelständische

Unternehmen in Deutschland vor allem auf die Steigerung ihrer Effizienz. Für 36

Prozent der Unternehmen hat dies derzeit oberste Priorität. Wachstum durch neue,

digitale Produkte zu generieren, ist aktuell für 24 Prozent am wichtigsten,

Kosten zu sparen für 20 Prozent. Das sind Ergebnisse der aktuellen B2B-Studie

"Status quo der Digitalen Transformation & KI im deutschen Mittelstand"* im

Auftrag der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Grant Thornton in

Deutschland.







75 Prozent der Unternehmen geben an, dass KI derzeit ihre Unternehmensstrategie

beeinflusst. Bei der Cloud-Technologie sind es 63 Prozent. Effizienz und KI

stehen auch ganz oben auf der Digitalisierungsagenda für die kommenden drei

Jahre. Die Mehrheit der Unternehmen (52 Prozent) plant, mit Hilfe von KI

effizienter zu arbeiten. Weitere 46 Prozent wollen sich besser vor

Cyberangriffen schützen und 41 Prozent die Cloud-Transformation vorantreiben.



Bei der Umsetzung ihrer IT-Pläne stoßen die Unternehmen jedoch häufig auf

Hindernisse. So geben 36 Prozent der Befragten an, dass vor allem der

Fachkräftemangel sie in ihrem Fortschritt bremse; 29 Prozent nennen die

technologische Komplexität als Hemmschuh. Die Finanzierung von

Digitalisierungsprojekten stellt dagegen Stand heute offenbar keine Hürde dar;

nur sechs Prozent sehen diese als Hindernis. Dementsprechend nutzt bisher nur

jedes dritte Unternehmen (36 Prozent) öffentliche Fördermittel für seine

IT-Projekte. Weitere 41 Prozent planen dies zumindest, während 22 Prozent

dauerhaft auf Förderprogramme verzichten wollen.



Fachkräftemangel erschwert KI-Nutzung



Gerade bei der Schlüsseltechnologie KI tun sich viele Unternehmen schwer. 31

Prozent der Mittelständler haben nicht genügend KI-Fachkräfte. Weitere 29

Prozent sehen generelle Herausforderungen bei der Implementierung von KI in die

Geschäftsprozesse. Entsprechend sind 22 Prozent bislang nicht über einzelne

KI-Projekte hinausgekommen. Um die Bedeutung von KI ist sich der Mittelstand

dabei durchaus bewusst; nur eine Minderheit von 15 Prozent ist davon überzeugt,

dass KI für ihr Unternehmen mittelfristig keine Rolle spielen wird.



"Der deutsche Mittelstand erkennt die Chancen von KI, scheitert aber häufig an





