GOLDMAN SACHS stuft GIVAUDAN AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Givaudan auf "Buy" mit einem Kursziel von 5100 Franken belassen. Die jüngsten US-Importzölle könnten kurzfristig die Margen von Aromen- und Duftstoffeherstellern wie Symrise und Givaudan im Kerngeschäft allein über steigende Rohstoffkosten belasten, schrieb Analystin Georgina Fraser in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. Bei Croda seien die Auswirkungen wegen einer geringeren Bedeutung dieses Bereichs sowie des unbedeutenden US-Geschäfts weniger ausgeprägt. Fraser bevorzugt Novonesis als "sicheren Hafen" in der Branche./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / 09:21 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 3.996EUR auf Lang & Schwarz (03. April 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.