Reißen Musk & Trump sich unser Gold unter den Nagel? "Sofort aus den USA holen"

Die Goldreserven Deutschlands gehören zu den größten der Welt – über 3.300 Tonnen im Gesamtwert von rund 280 Milliarden Euro. Ein wesentlicher Teil davon, rund 1.200 Tonnen im Wert von über 100 Milliarden Euro, lagert allerdings nicht in Deutschland, sondern in den Tresoren der Federal Reserve Bank of New York. Und genau dieser Teil sorgt jetzt für Aufregung: Angesichts wachsender Spannungen zwischen den USA und Europa wird die Frage laut, ob das Gold nicht besser in heimischen Tresoren aufgehoben wäre.

Der Grund: US-Präsident Donald Trump will mehr Kontrolle über die bislang unabhängige US-Notenbank – sein Vertrauter Elon Musk könnte dabei eine zentrale Rolle spielen. Gleichzeitig äußern beide öffentlich Zweifel an der Sicherheit der eigenen US-Goldreserven in Fort Knox. Wenn selbst Washington das Vertrauen in die eigenen Bestände verliert – was bedeutet das für das dort gelagerte deutsche Gold?