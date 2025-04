Berlusconi-Holding MFE bietet 5,74 Euro je ProSiebenSat.1-Aktie

COLOGNO MONZESE (dpa-AFX) - Der zum Berlusconi-Imperium zählende ProSiebenSat.1 -Großaktionär MediaForEurope (MFE) hat die Höhe des Übernahmeangebots für den deutschen Medienkonzern bekanntgegeben. Der gesetzliche Mindestpreis liege laut Bafin bei 5,74 Euro, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. 4,47 Euro will MFE in bar entrichten, dazu kommen 0,4 neue A-Aktien.

Die ProSieben-Aktie stieg am Donnerstag nach Handelsbeginn um ein Prozent auf 5,86 Euro. Sie war vergangene Woche abgerutscht, als MFE ein Gebot nur in Höhe des gesetzlichen Mindestpreises angekündigt hatte. Vorher war sie im Hoch noch fast 7 Euro wert gewesen.