Ein Leben für den technischen Fortschritt und die betriebliche Optimierung (FOTO)

München (ots) - Dr. Ralf Wiege wird für seine herausragenden Verdienste als

langjähriger Treiber des produktionstechnischen Fortschritts und als

erfolgreicher Umsetzer von Optimierungsmaßnahmen in der Industrie ausgezeichnet.

Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in der deutschen, europäischen und

internationalen Industrie, wurde er nun in den Experten- und Kompetenzkreis der

BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland aufgenommen.



Erfahrung und Fachwissen aus drei Jahrzehnten Industriearbeit







Führungserfahrung, die ihn zu einem gefragten Experten in der Industrie macht.

Über 15 Jahre lang war er in leitenden Positionen als COO, Technischer

Geschäftsführer und Werkleiter tätig und hat dabei tiefgreifende Einblicke in

die Steuerung und Optimierung von Produktionsprozessen gewonnen. Mit insgesamt

25 Jahren Erfahrung in der Automobilbranche, sowohl bei OEMs als auch bei

Zulieferern, verfügt er über umfassendes Wissen über die spezifischen

Herausforderungen und Anforderungen dieser Industrie.



Darüber hinaus hat Dr. Wiege in den mittlerweile sieben Jahren als Interim

Manager und Unternehmensberater zahlreiche Unternehmen erfolgreich bei

Fertigungsoptimierungen, Produktionsverlagerungen und Restrukturierungen

unterstützt. Seine internationale Verantwortung erstreckte sich über

Produktionsstätten in Europa, China, Brasilien und Japan, wodurch er nicht nur

interkulturelle Führungskompetenzen entwickelte, sondern auch ein tiefes

Verständnis für globale Produktionsstrategien erlangte.



Als promovierter Wirtschaftswissenschaftler sowie ausgebildeter Maschinenbau-

und Wirtschaftsingenieur verbindet er technisches Fachwissen mit fundierten

betriebswirtschaftlichen Kenntnissen. Diese einzigartige Kombination ermöglicht

es ihm, sowohl operative als auch strategische Herausforderungen zu meistern und

Unternehmen gezielt auf Erfolgskurs zu bringen.



Praxisnahe Optimierung und nachhaltige Erfolge



Dr. Ralf Wiege setzt in seiner Arbeit auf eine praxisnahe Optimierung und

nachhaltige Erfolge. "Nach vielen Berufsjahren ist mir klar, dass die direkte

und unkomplizierte Zusammenarbeit mit den Kollegen auf dem Shopfloor der

Schlüssel zum Erfolg ist", erklärt er. "Nur wenn die operativen Mitarbeiter die

Verbesserungsprozesse als ihre eigene Aufgabe ansehen, entsteht nachhaltiger

Wandel." Diese Herangehensweise hat sich in zahlreichen Projekten bewährt. Durch

eine tiefgehende Analyse gewachsener Strukturen, das Hinterfragen etablierter

Arbeitsweisen und die gezielte Implementierung effizienterer Prozesse gelingt es Seite 2 ► Seite 1 von 2





