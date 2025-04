Education Cannot Wait begrüßt Sigrid Kaag aus den Niederlanden als neue Vorsitzende der hochrangigen Lenkungsgruppe

New York (ots/PRNewswire) - Der visionäre Verfechter der Rechte von Kindern wird

die weltweiten Bemühungen von ECW leiten, mehr Ressourcen zu mobilisieren, um

sicherzustellen, dass Kinder, die an vorderster Front der schwersten humanitären

Krisen der Welt leben, Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung erhalten.



Education Cannot Wait ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4396791-1&h=17288025

60&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4396791-1%26h%3

D4098506827%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.educationcannotwait.org%252F%26a%3DECW&

a=ECW ), der globale Fonds für Bildung in Notsituationen und anhaltenden Krisen

bei den Vereinten Nationen, freut sich, die Ernennung von Sigrid Kaag aus den

Niederlanden zur neuen Vorsitzenden der hochrangigen Lenkungsgruppe von ECW

bekannt zu geben.







des politischen Willens und die Aufstockung der globalen Mittel für Bildung in

Notfällen und anhaltenden Krisen eintreten, während die Staats- und

Regierungschefs der Welt darum ringen, das Versprechen der universellen Bildung,

das im Pakt für die Zukunft und in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung

dargelegt ist, einzulösen.



Im Rahmen ihres Vierjahres- https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4396791-1&h=1430

1466&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4396791-1%26h

%3D3630315127%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.educationcannotwait.org%252Fresource

-library%252Fecws-strategic-plan-2023-2026-achieving-results-new-way-working%26a

%3Dstrategic%2Bplan&a=Strategieplans arbeitet ECW mit Spendern, Mitgliedstaaten,

dem Privatsektor, UN-Organisationen und der Zivilgesellschaft zusammen, um 1,5

Mrd. USD aufzubringen und 20 Millionen von Krisen betroffene Kinder mit der

Sicherheit, Hoffnung und den Möglichkeiten einer hochwertigen Bildung zu

erreichen.



Der Bedarf ist dringender denn je. Als ECW 2016 von The Rt. Hon. Gordon Brown

gegründet wurde, wurde geschätzt, dass etwa 75 Millionen von Krisen betroffene

Kinder dringend Unterstützung im Bildungsbereich benötigten. Heute hat sich

diese Zahl auf fast eine Viertelmilliarde krisengeschädigter Mädchen und Jungen

mehr als verdreifacht.



"Education Cannot Wait" und seine strategischen Partner verändern das Leben von

Millionen von Mädchen und Jungen, die von bewaffneten Konflikten,

Zwangsumsiedlungen und klimabedingten Katastrophen betroffen sind. Unsere

Investition in ihr Recht auf eine hochwertige Bildung ist unsere gemeinsame





